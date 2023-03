Boçi e Këlliçi lenë mandatin e deputetit

14:48 24/03/2023

Kandidojnë për vendoret e 14 Majit në Tiranë e Elbasan

Nënkryetari i Partisë Demokratike Luçiano Boçi dhe deputeti Belind Këlliçi kanë dorëzuar mandatin e deputetit, për t’i hapur rrugë në këtë mënyrë kandidimit për kryetar bashkie në zgjedhjet vendore të 14 Majit.

Luçiano Boçi do të garojë për Bashkinë e Elbasanit nën siglën e koalicionit “Bashkë fitojmë”, ndërsa Belind Këlliçi kandidon për Bashkinë e Tiranës, përballë kryebashkiakut Veliaj, i cili kërkon një mandat të tretë në këto zgjedhje.

Me largimin e Boçit nga parlamenti, vendin e tij do ta zërë Qani Xhafa, ndërsa në karrigen bosh të lënë nga Belind Këlliçi do të ulet Asllan Dogjani.

