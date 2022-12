Boçi tregon çfarë ndodhi pas sulmit ndaj kryedemokratit: Berisha vendosi paqen në shesh

Shpërndaje







23:18 06/12/2022

Luçiano Boçi tregoi gjatë emisionit “Opinion” se pas sulmit ndaj Sali Berishës në protestë u provokua një lloj agresiviteti i lartë në turmën e njerëzve. Por ai theksoi se ka qenë ndërhyrja e vetë Berishës dhe qetësia e tij që ka sjellë paqen në shesh.

“U provokua një lloj agresiviteti i lartë. Ka qenë ndërhyrja e vetë Zotit Berisha në fjalën spontane që mori për të qetësuar situatën për të dhënë mesazhin që ishte mirë fizikisht dhe nuk ishte e nevojshme një agravim i situatës. Për të vendosur atë pjesën e axhendës së fjalimeve dhe dhënies së mesazheve dhe për të qetësuar situatën. Ne të gjendur aty se ishim në pritje të zotit Berisha jemi detyruar të kthehemi nga pjesa e qytetarëve me qëllim që shtyrja që vinte nga ata të kufizohej dhe agresioni i lindur natyrshëm si reagim ndaj aktit kriminal të lidershipit të opozitës të mos ndodhte dhe përplasja me kordonin policor të policisë të mos avanconte. Ia kemi dalë. Ka qenë disi e vështirë situata, por ishte vetë zoti Berisha me kurajon e tij dhe qetësinë e tij prej politikani të sprovuar që vendosi paqen në shesh dhe gjithçka dukej një situatë e zgjidhur”, u shpreh Boçi.

Ai tregoi edhe pse demokratët akuzojnë Ramën se qëndron pas këtij sulmi.

“Një atmosferë e tillë politike u ndërtua Blend sepse u kërkua që protesta të shtyhej drejt përplasjes që në caktimin e vendit të opozitës, ndërkohë që opozita kishte përcaktuar vendin e organizimit më përpara të protestës së saj. Retorika mediatike dhe politike u synua të ishte tek përplasja dhe thyerja e kordonit policor dhe zonës së sigurisë. Provokimet vazhduan me zgjerimin e zonës së sigurisë edhe kur ajo nuk ishte e nevojshme, por edhe me prononcimet e shumë opionistëve që njihen që janë paksa ose shumë pranë mazhorancës ka disa elemente që dëshmojnjë qartazi që pretendojnë se mund të përgatitej një skenar i tillë problematik. U gjet një moment i zhvillimit të protestës, i ecjes së tij, i organizimit të protestës. Qëllimësia duket që është krejtësisht politike. E vejmë gishtin tek pjesa e zotit Rama sepse thashë disavantazhin kërkoi ta kthejë në avantazh politik. Ishte ai moment kur kërkonte të ndalte diskretitimin e tij politik nga opozita përballë liderëve europianë dhe të dëshmonte që nuk është ai faktori destabilizues i vendit, i shpopullimit të vendit, i korrupsionit”, u shpreh Boçi./tvklan.al