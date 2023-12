Bombardimet në Gaza shkatërrojnë prodhimet bujqësore

Shpërndaje







14:45 02/12/2023

Fermerët shprehen se prodhimi i shumë kulturave është shkatërruar ndërsa askund nuk ka më vende të sigurta

Bombardimet në Gaza, nuk kanë shkatërruar vetëm shtëpitë apo infrastrukturën, tani banorët përballen edhe me shkatërrimin e tokave bujqësore.

Fermeri nga Gaza, Ahmed Abu Saleh ecën rreth shtëpisë së tij i dëshpëruar. Domatet i vetmi produkt ku ai mbështet jetesën e tij tanimë janë dëmtuar si pasojë e bombardimeve.

Abu Saleh tha se ai la shtëpinë e tij të gjelbër në qytetin jugor të Gazës, Khan Younis, pasi u detyrua të largohej nga dhuna, duke u thënë se zona tani ishte pjesë e një zone të mbyllur ushtarake. Ai u kthye vetëm në fillim të një armëpushimi njëjavor ku gjeti të korrat e tij të shkatërruara.

“Dëmi për shkak të luftës ishte qind për qind. Sezoni i domateve zakonisht fillon në tetor në Gaza , po atëherë nisi edhe lufta. Sezoni i domateve u shkatërrua, asgjë nuk ka mbetur. Nuk mund të rikuperoj asgjë prej tij. Sezoni u dëmtua.”

Abu Saleh thotë se tani është në borxh, pasi të korrat ishin burimi i tij i vetëm i të ardhurave.

“Domatet ishin jetesa ime, jetoj me paratë që fitoj nga shitja e prodhimit. Unë kam dhjetë veta që varen nga kjo fermë. Tani kam shumë borxhe, jam shkatërruar. Të ardhurat e mia të vetme janë nga bujqësia. Kur filloi lufta, Izraeli na tha të largoheshim nga zona se është një zonë e mbyllur ushtarake. Pati sulme ajrore dhe kishte shumë të vrarë e të plagosur. Edhe neve na u desh të shpenzonim shumë para, nuk kishte as ushqim, as gjë, ishte e vështirë për ne.”

Ai vizitoi shtëpinë e tij të gjelbër të në ditën kur luftimet rifilluan në Gaza, pasi bisedimet për të zgjatur një armëpushim njëjavor me Hamasin u shkatërruan. Por Abu Saleh thotë se ai shpresonte për një armëpushim të përhershëm.

“Çdo ditë dëgjojmë për një armëpushim herë të tjera jo. Mjaft me këto luftëra, ne duam të jetojmë në paqe dhe siguri.”

Byroja Qendrore e Statistikave deklaroi se humbjet ditore në prodhimin bujqësor si rezultat i luftës në Gaza, vlerësohen në rreth dy milionë Dollarë. Forcat tokësore izraelite kanë shkatërruar mijëra pemë dhe shumë zona bujqësore.

Klan News