Bono Vox i U2 koncert për lirinë e Ukrainës

23:20 08/05/2022

“Këtë mbrëmje, 8 maj, sirenat do të bien në qiellin e Ukrainës, por ju do të jeni të lirë. Ata mund t’ju marrin jetën, por kurrë nuk mund t‘ju marrin krenarinë.”

Janë fjalët e yllit të muzikës Bono Vox të grupit U2 që së bashku me rokerin The Edge befasuan fansat në kryeqytetin ukrainas Kiev të dielën me një koncert në një skenë të improvizuar në stacionin qendror të metrosë, ndërsa ushtria e vendit lufton forcat kundër forcave pushtuese ruse në lindje.

Dy rokerët irlandezë kënduan për gati një orë në një nga stacionet më të populluara të metrosë së Kievit.

“Populli i Ukrainës nuk po lufton vetëm për lirinë tuaj, ju po luftoni për të gjithë ne që e duam lirinë,” i tha Bono turmës mes këngëve.

Muzikantët shoqëroheshin në platformë nga TarasTopolia, këngëtari i grupit ukrainas pop-rok Antytila. Ai i dhuroi Bonos copëzat e një rakete e cila kishe rënë pranë Kievit, në bazën ushtarake ku aktualisht ai po shërben.

Këngëtari Bono VOX, i cili është ndër të tjera një aktivist kundër varfërisë, shpesh e përdor famën e tij për të ndihmuar operacionet humanitare.

