‘Boom’ interesi për duelin me Moldavinë

23:18 16/06/2023

Tifozët rezervojnë stadiumin ‘Air Albania’, mbi 16 mijë bileta të shitura

Moldavia nuk është kundërshtari më i fortë në letër, gjithsesi interesi i tifozëve ka qenë i lartë. Kombëtarja shqiptare luan për një vend në Kampionatin Europian të vitit të ardhshëm dhe publiku kuqezi do të jetë gjithmonë në mbështetje.

Më shumë se 16 mijë bileta janë shitur tashmë, me numrin e biletave që pritet të rritet në orët e ardhshme. Kur kanë mbetur edhe pak orë nga sfida e “Air Albania” e kësaj të shtune, ritmi i shitjeve ka qenë i kënaqshëm, me tifozët që premtojnë të zbukurojnë kuqezi stadiumin kombëtar. Impianti pret deri në 22 mijë tifozë, me atmosferën që pritet të jetë elektrizuese.

Kombëtarja shqiptare synon të marrë fitoren e parë në grupin eliminator të Euro2024, ku gjendet në vendin e fundit pa pikë pas humbjes me Poloninë. Ndërkaq, Moldavia ka marrë dy barazime pas dy sfidash, teksa do të jetë edhe testi i parë për trajnerin Sylvinho në tokën shqiptare.

Gjatë kësaj periudhe, braziliani dhe stafi i tij kanë provuar skuadrën në disa momente të lojës, duke punuar shumë në aspektin tekniko-taktik. Pak dilema ka për lojtarët që do të hidhen në fushë nga minuta e parë, me balotazhin që mbetet në repartin e sulmit, mes Jasir Asanit dhe Anis Mehmetit.

Sfida do transmetohet falas në Televizionin Kombëtar “Klan”.

