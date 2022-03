Bordi i Transparencës: Ulet çmimi i karburantit për 2 ditë

10:50 15/03/2022

Bordi i Transparencës i ngritur me vendim Qeverie, me qëllim kufizimin e përkohshëm të çmimeve të karburantit në vend ka vendosur që të ulë çmimin për dy ditët, konkretisht për sot datë 15 Mars dhe 16 Mars.

Kështu, çmimi i naftës dhe benzinës nga 217 Lekë për litër do të shkojë 211 Lekë për litër, ndërsa çmimi për shitjet me shumicë 206 Lekë për litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i gazit do të jetë 93 lekë/litri me pakicë për automjetet, duke mbetur i pandryshueshëm nga mbledhja e fundit e bordit.

Këto çmime do të jenë të vlefshme për periudhën 15-16 Mars 2022, pas kësaj bordi do të rimblidhet nesër për të bërë me dije pasqyrimin e çmimeve të shitjes.

Bordi i Transparencës tërheq vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë të nënprodukteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtej vendimi.

Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të zbatohen penalitetet e përcaktuara në Aktin Normativ. /tvklan.al