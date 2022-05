Bordi i Transparencës vendos çmimet e reja të karburanteve

Shpërndaje







09:06 15/05/2022

Shtrenjtohet nafta dhe benzina

Ndryshojnë çmimet tavan të shitjes me pakicë dhe shumicë të karburanteve. Bordi i Transparencës ka miratuar çmimet e reja ku rritjen më të madhe e pëson benzina me 10 lekë. Nga 224 lekë për litër, do të shitet me 234 lekë për litër.

Ndërsa nafta është shtrenjtuar me 5 lekë, nga 232 lekë që ishte tashmë do të shitet me 234 lekë litri.

Ndërkohë që ulje të çmimit ka pësuar gazi i lëngshëm për automjetet, në pika të karburanteve gazi do të shitet me 10 lekë më pak, nga 100 në 90 lekë për litër. Me këtë ulje, çmimi i gazit të lëngshëm për automjetet ka shkuar në nivelin para situatës së krizës ekonomike.

Çmimet e caktuara nga Bordi i Transparencës do të hynë në fuqi në orën 18.00 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.

Njoftimi i Bordit të Transparencës:

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gasoil i standardit SSH EN 590 të jetë 237lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë 225lekë/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit benzinë e standardit SSH EN të jetë 234 lekë/litri,ndërsa i shitjes me shumicë 222 lekë/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gaz, të jetë 90 lekë/litri me pakicë dhe i shitjes me shumicë 78 lekë/litër për automjetet.

( Shënim: çmimi i shitjes për gazin e lëngshëm të automjeteve do të jetë çmimi i furnizimit në stacionet e furnizimit në pikat e karburanteve, ndërkohë që në pikat e tjera për konsumatorët familjarë dhe industrial çmimi nuk duhet të përfshijë akcizën).

Klan News