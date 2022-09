Bordi ndryshon sërish çmimin e naftës

14:33 24/09/2022

Bordi i Transparencës ka vendosur çmimet e reja për shitjen e karburanteve.

Çmimi i shitjes me pakicë i naftës do të jetë 223 lekë/litri duke pësuar kështu rritje prej 7 lekësh nga 216 Lekë për litër. Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit benzinë do mbetet po i njëjti,194 lekë/litri.

Ndryshim ka pësuar dhe çmimi i gazit, i cili do shitet me 78 lekë/litri nga 77 lekë për litër.

Sipas Bordit të Transparencës, vendimet janë si rezultat i levizjes së çmimeve në bursën Platts Mediteran./tvklan.al