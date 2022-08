Rritet çmimi i naftës dhe benzinës

15:08 11/08/2022

Nafta 221 Lekë/litër, benzina 202 Lekë/litër

Rriten çmimet e karburanteve në Shqipëri. Vetëm tre ditë nga mbledhja e fundit, Bordi i Transparencës ka vendosur të ndryshojë sërish çmimet e karburanteve.

Sipas Bordit të Transparencës një litër naftë do të tregtohet me 5 Lekë më shumë. Në pikat e karburanteve një litër naftë do të blihet me 221 Lekë nga 216 që ishte pak ditë më parë.

Ndërsa një litër benzinë do të kushtojë 2 Lekë më shumë. Nga 200 Lekë ishte më parë, një litër benzinë tashmë do të tregtohet me 202 Lekë.

I pandryshuar mbetet për të disatën herë çmimi i gazit. Në pikat e tregtimit të karburanteve, një litër gaz do të blihet me 80 Lekë.

Sipas Bordit të Transparencës ndryshimet e çmimit të karburanteve vijnë si rezultat i rritjes së çmimeve në bursën Platts Mediteran ku benzina u rrit me + 23$/ton dhe nafta u rrit me + 45 $/ton.

Siaps Bordit, vendimet e marra dhe ndryshimi i çmimeve të shitjes lidhen vetëm me ndryshimet në bursën Platts të Mesdheut për gazoilin dhe benzinën, por jo të bursës së naftës bruto, si dhe lëvizjeve të kursit të Dollarit.

Çmimet e caktuara nga Bordi do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.

