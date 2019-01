Borë në kryeqytet

Temperatura që do të shkojnë deri në minus 14 gradë celsius, reshje dëbore në shumë qytete si dhe Ultësirën Perëndimore, ku nuk përjashtohet dhe Tirana. Kjo është tabloja e motit për fundjavën, por edhe ditët në vijim.

“Do të kemi rënie të temperaturave edhe në ditët në vijim ku dita më e ftohet do të jetë e premtja dhe e shtuna dhe temperaturat do të shënojnë -13 apo -14 në zona të veçanta. Ndërsa maksimumi do të ngjisë termometrin jo më shumë se 7 apo 8 gradë celsius. Pritet që reshjet e dëborës gjatë natës të përfshijnë edhe Ultësirën Perëndimorë duke përfshirë këtu edhe kryeqytetin, por do të ketë vetëm flokë dëbore, nuk do të krijojë shtresë”.

Ndërsa kjo situatë pritet të na shoqërojë deri në mesin e Janarit ku vendi ynë do të ketë kryesisht temperatura të ulëta./tvklan.al