Boris Johnson viziton Kievin

20:58 09/04/2022

Londra: Shfaqje solidariteti me popullin ukrainas

Pas Presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe shefit të politikës së jashtme të BE-së Josep Borrell, ishte radha e kryeministri britanik, Boris Johnson të vizitojë Kievin. Në një udhëtim të zhvilluar në fshehtësi të plotë për arsye sigurie, Xhonson zhvilloi një takim kokë më kokë me presidentin e Ukrainës Volodim Zelenski.

Ishte ambasada e Ukrainës në Britaninë e Madhe ajo që publikoi një foto nga ky takim, ndërsa një zëdhënës i qeverisë britanike konfirmoi se vizita e Xhonson ishte “një shfaqje solidariteti me popullin ukrainas”.

Gjithashtu zëdhënësi i Doëning Street tha se qëllimi i vizitës ishte për të përcaktuar një paketë të re ndihme financiare dhe ushtarake për Ukrainën.

Nuk ka ende një njoftim zyrtare pas takimit, por më herët gjatë të shtunës, kryeministri Xhonson tha se “Britania e Bashkuar do të dërgojë më shumë armë mbrojtëse në Ukrainë dhe do të punojë me partnerët e G7 për të goditur çdo shtyllë të ekonomisë ruse për të siguruar dështimin e Putinit.

Po këtë të shtunë, Kievin e vizitoi edhe kancelari austriak Karl Nehammer, i cili pas takimit me Zelenskin tha se BE-ja ka rënë dakord të “përshkallëzojë sanksionet deri në përfundimin e luftës”, ndërsa shtoi se Austria nuk ishte neutrale përballë padrejtësisë.

Gjatë kësaj konference, presidenti Zelenski paralajmëroi një tjetër betejë të vështirë, pasi sipas tij një numër i madh forcash e mjetesh luftarake ruse po mblidhen në lindje për të pushtuar një pjesë tjetër të territorit të Ukrainës.

Gjithsesi ai nënvizoi se Kievi është ende i gatshëm për të vazhduar negociatat me Moskën, të cilat kanë ngecur që nga zbulimi i mizorive në Buça dhe zona të tjera pranë Kievit.

