Kryeministri Rama dhe liderë të tjerë nga rajoni ynë përfshirë presidenten kosovare Vjosa Osmani, atë serb Aleksandar Vuçiç, presidenten maqedonase Gordana Siljanovska-Davkova, kryetarin e Presidencës së Bosnje-Hercegovinës Denis Beqiroviç si dhe zv.kryeministrin Filip Ivanoviç zhvilluan një takim në Kombet e Bashkuara me kryediplomatin e BE-së Joseph Borrell. Takimi ka përkuar me vendimarrjen e ambasadorëve të BE-së që i mundëson Shqipërisë mbajtjen e konferencës së dytë ndërqeveritare më 15 Tetor. Greqia hoqi pretendimet e saj, ndaj në tryezë do të jetë shqyrtimi i grup kapitullit të parë për çështjet themelore.

Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Punë të Jashtme dhe Politikë të Sigurisë, Joseph Borell, priti të mërkurën në New York liderët e Ballkanit Perëndimor, përfshirë presidentin serb, Aleksandar Vuçiç, në një takim jozyrtar.

Siç thuhet në deklaratën e Shërbimit Evropian për Punë të Jashtme (EEAS), gjatë takimit me liderët e Ballkanit Perëndimor, i cili u mbajt në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York, Joseph Borell theksoi se zgjerimi i BE-së mbetet një prioritet kryesor.

Anëtarësimi në BE është i arritshëm

Ai theksoi se Ballkani Perëndimor është pjesë integrale e së ardhmes së Evropës dhe theksoi rëndësinë dhe forcën e marrëdhënieve ndërmjet BE-së dhe Ballkanit Perëndimor, dhe përsëriti se anëtarësimi në BE është i arritshëm, me kusht që reformat kyçe të zbatohen me një rinovim. fokusi. Takimi ishte gjithashtu një mundësi për të, siç u tha, “për të zgjidhur mosmarrëveshjet ekzistuese dypalëshe”.

“Përfaqësuesi i Lartë Borell theksoi rëndësinë e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë të arritura nëpërmjet dialogut dhe kompromisit si hapa thelbësorë drejt integrimit në BE. Udhëheqësit duhet të marrin vendime të guximshme strategjike për të çuar përpara aspiratat e tyre evropiane,” tha EEAS. Borell dhe krerët e Ballkanit Perëndimor diskutuan rëndësinë e forcimit të qëndrueshmërisë, duke theksuar nevojën për shtrirje strategjike me BE-në për të ruajtur stabilitetin rajonal. Në të njëjtën kohë, njoftimi sqaron se një mbledhje e tillë vjetore pasqyron “angazhimin e BE-së për partneritetin tonë me Ballkanin Perëndimor – shtetet tona anëtare të ardhshme”.

Sfidat gjeopolitike

Takimi shërben gjithashtu si një mundësi për të shkëmbyer mendime për çështje me interes të përbashkët, përtej zgjerimit, për çështje të sigurisë dhe stabilitetit global. Deklarata vuri në dukje se diskutimi u përqendrua në sfidat urgjente gjeopolitike dhe, siç thuhet, “në veçanti, ndikimi i dëmshëm i agresionit rus në Ukrainë dhe përpjekjet e Kinës për të zgjeruar ndikimin e saj ekonomik”.

Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri konfirmoi angazhimin e BE-së për të mbështetur Ballkanin Perëndimor në rrugën evropiane në një takim që organizoi për liderët e këtij rajoni.

“Ishte kënaqësi të prisja liderët e Ballkanit Perëndimor për takimin tonë tradicional në margjinat e #UNGA79 Rritja e ndikimit keqdashës që minon përpjekjet për reforma në rajon tregon se ne duhet të bashkëpunojmë edhe më ngushtë. Së bashku, ne do të krijojmë një BE më të sigurt dhe më të begatë.”

Klan News