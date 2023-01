Borrell flet me Blinken, temë diskutimi edhe Ballkani Perëndimor

23:58 19/01/2023

Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme, Josep Borrell, ka biseduar nëpërmjet telefonit me Sekretarin Amerikan të Shtetit, Anthony Blinken.

Borrell thotë se Blinken rikonfirmuan vendosmërinë e përbashkët për të vazhduar ofrimin e mbështetjes kuptimplotë për Ukrainën, duke përfshirë edhe anën ushtarake. Mes tjerash, pa dhënë detaje Borrell tha se kanë folur edhe për Ballkanin Perëndimor.

“Telefonata me Sekretarin Blinken ripohoi vendosmërinë tonë të përbashkët për të vazhduar ofrimin e mbështetjes kuptimplotë për Ukrainën, duke përfshirë edhe anën ushtarake. Gjithashtu u diskutua për Iranin, Ballkanin Perëndimor dhe Kinën. Koordinimi dhe uniteti transatlantik më i fortë se kurrë”, ka shkruar Borrell në Twitter./Klankosova.tv

Call with @SecBlinken reaffirmed our joint resolve to continue providing meaningful support to Ukraine, including on the military side.



Also discussed Iran, Western Balkans & China



Transatlantic coordination & unity stronger than ever. We are committed to strengthen it further pic.twitter.com/T9qNhuCEWe