Borrell: I alarmuar për situatën në veri. Kurti: Po përhapni panik, informohuni më parë

23:36 23/06/2023

Aksioni i policisë së Kosovës për arrestimin e një serbi të kërkuar dhe marshimi i forcave të FSK-së ka alarmuar Brukselin. Në një reagim në rrjetet sociale Shefi i Politikës së Jashtme të BE-së, Josep Borrell. Thotë se këto veprime nga ana e Kosovës rëndojnë edhe më tej situatën në veri të saj.

“Shumë i alarmuar nga situata në veri të Kosovës me arrestime pa vendime gjyqësore të serbëve të Kosovës dhe me marshimin e Forcave të Sigurisë së Kosovës në Mitrovicën e Jugut, e ndjekur kjo nga retorika e rëndë e Serbisë. Pavarësisht takimit të djeshëm të krizës, përshkallëzimi vazhdon dhe po bëhet i rrezikshëm. Nuk do ta tolerojmë”.

I menjëhershëm ka qenë reagimi i kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, i cili deklaroi se marshimi i forcave të FSK-së ishte i planifikuar që më parë dhe se arrestimi i serbit me nofkën “Rusi” është i bazuar në fakte dhe plotësisht ligjor.

“Përhapja e panikut dhe pretendimeve të rreme vetëm ndez tensionet dhe ndihmon ata që kërkojnë t’i përshkallëzojnë ato. Një thirrje për të gjithë: ju lutemi konfirmoni burimet tuaja dhe prisni informacione zyrtare nga institucionet e Kosovës përpara se të vendosni të angazhoheni publikisht në transmetimin e lajmeve ose parashikimin e ngjarjeve”.

Ndërsa retorika mes palëve vijon të ashpërsohet, policia e Kosovës bën të ditur se pasditen e së premtes ka sekuestruar një sasi të madhe armatimesh në një makinë me targa të Beogradit rreth 100 metra larg Komunës së Zveçanit.

