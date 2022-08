Borrell: Kosova dhe Serbia arrijnë marrëveshje për dokumentet

18:05 27/08/2022

Shefi i diplomacisë së Bashkimit Europian, Josep Borrell, njoftoi më 27 gusht se Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për heqjen e dokumenteve për hyrje-dalje për shtetasit e dy vendeve.

“Në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja, Serbia është pajtuar që të heqë dokumentet për hyrje-dalje për qytetarët me letërnjoftime të Kosovës dhe Kosova është pajtuar që të mos lëshojë dokumente të tilla për qytetarët që posedojnë karta të identitetit të Serbisë”, tha ai përmes një postimi në Twitter.

Sipas Borrell kjo ishte një zgjidhje europiane.

“Ne përgëzojmë dy liderët për këtë vendim dhe për lidershipin e tyre”, tha ai.

We have a deal.



Under the EU-facilitated Dialogue, Serbia agreed to abolish entry/exit documents for Kosovo ID holders and Kosovo agreed to not introduce them for Serbian ID holders.



(1/2)