Borrell në takim me Vuçiç, mbërrin edhe kryeministri Albin Kurti

Shpërndaje







10:08 14/09/2023

Këtë të enjte Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, do të takohen në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve.

Mësohet se deri më tani Përfaqësuesi i lartë i BE-së, Josep Borrell dhe ndërmjetësuesi i dialogut Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak janë takuar me Presidentin serb, Aleksandër Vuçiç.

Pas takimit me të, përfaqësuesit e BE-së do të takojnë Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Dhe ky i fundit, siç raportojnë mediat, ka mbërritur në vendin e takimit në Bruksel.

Pas takimeve veçmas, do të zhvillohet takimi trilateral me ndërmjetësimin e BE-së. Takimi trepalësh, sipas njoftimit, do të fillojë nga ora 11:00 dhe temë diskutimi do të ketë zbatimin e Marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve, e arritur gojarisht mes Kurtit dhe Vuçiç në muajin shkurt.

Kjo marrëveshje me 11 nene parasheh, mes tjerash, një nivel të vetëmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë; kërkon nga Kosova dhe Serbia që t’i pranojnë dokumentet dhe simbolet e njëra-tjetrës, dhe i obligon ato që të mos e pengojnë njëra-tjetrën në proceset integruese.

Kurti dhe Vuçiç, sipas agjendës që ka publikuar BE-ja, do të diskutojnë edhe për “çështjet aktuale”. Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje që t’i marrin seriozisht obligimet e tyre./tvklan.al