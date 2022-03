Borrell në Tiranë: Çmimet janë rritur në gjithë Europën

15:34 15/03/2022

“Strategji e Rusisë për të krijuar tension mes qeverive dhe qytetarëve”

Kriza e shkaktuar nga ndërhyrja ruse në Ukrainë dhe reagimi që duhet të ketë Ballkani Perëndimor ndaj saj, ka sjellë Tiranë si pjesë e nje turi ballkanik zv/Presidentin e KE Josep Borrell nga ku njoftoi për një plan të ri sanksionesh kundër Rusisë, çështje që është diskutuar dhe në takimin me Kryeministrin Rama.

“Në përgjigje të këtij agresioni brutal kundër Ukrainës dhe popullit të saj ne kemi miratuar sot, për një paketë të katërt të fortë masash kufizuese, që të kontribuojmë më tej për të rritur presionin ekonomik ndaj Kremlinit, si dhe të gjymtojë bazën e vetë logjistike dhe kapacitetet për të financuar pushtimin e Ukrainës”.

Kryeministri shqiptar që rikujton pozicionin e Shqipërisë krah BE lidhur me sanksionet, gjeti rastin të kërkoi mbështetje financiare për të përballuar pasojat e krizës së çmimeve që po ndikon lufta.

“Fola me përfaqësuesin e lartë të BE për domosdoshmërinë që nëse Bashkimi Europian do ketë një plan për të mbështetur vendet qoftë për përballimin e krizës energjetike që është pjesa më e rëndë, qoftë për përballimin e pasojave të tjera të luftës për të mos e lënë Ballkanin Perëndimor jashtë siç e bënë herë e parë kur e lanë për skemën e vaksinave. Të nxitohet mundësisht projekti i korridorit të tetë”.

Përgjigja e Borrell ndaj kësaj kërkese të Kryeministrit Rama është miratuese në parim edhe pse flet për vështirësitë që ka kriza në tërësi.

“Imagjinoni një plan nga këndvështrimi ekonomik dhe pasojat ekonomike të luftës sigurisht që ky plan do të përfshijë patjetër Ballkanin Perëndimor, medoemos, por mos mendoni se do të jetë një plan ekonomik për t’i dhënë përgjigje çdo lloji sfide të mundshme brenda natës”.

Përfaqesuesi i lartë i politikën e jashtme duke ju referuar dhe protestave në Shqipëri u ndal për të treguar se kostot e çdo qytetari europian janë rritur për shkak të situatës në Ukrainë, e për ta bërë më të thjeshtë foli për rritjen e shpenzimeve të tij personale.

“Unë për shembull po paguaj faturën e energjisë në Spanjë. 50 Euro ka qenë më parë ndërsa tani ka shkuar 500 Euro. Çmimet e energjisë elektrike janë rritur të paktën gjashtëfish. Nafta, karburanti që përdor për makinën në Bruksel është më shumë se 2 Euro litri. Pra 20% rritje ka qenë”.

Si Rama dhe Borrell rritjen e çmimeve e lexojnë si strategji të Rusisë për të krijuar tension mes qeverive dhe qytetarëve në vendet që janë pozicionuar kundër saj.

“Do të krijojë valë të mëdha shoku, tronditjeje në ekonomitë tona dhe gjëja më e mirë do të jetë që ne të bëhemi bashkë e të kemi një strategji që do të na bëjë të ndihmojmë njëri-tjetrin”.

Sa i takon integrimit Borrell përsëriti atë çka çdo zyrtar nga Brukseli deklaron në Tiranë dhe Kryeministri po ashtu ritheksoi pozicionin e Shqipërisë pas çdo zvarritje të këtij procesi nga unioni.

Borrell: Shqipëria i ka përmbushur tashmë me kohë të gjitha kushtet për çeljen e negociatave të anëtarësimit. Unë do të vazhdoj të mbështes çeljen e negociatave gjatë presidencës franceze. Nuk është një datë e caktuar por është horizonti dhe koha.

Rama: Presidenca franceze mund ta bëjë këtë në Qershor, do ishte mirë ta bënte, por edhe nëse nuk e bën, ne këtu jemi prapë dhe presim kur të bëhet.

Rama kërkoi nga Bashkimi Europian dhe përshpejtimin e financimit të projektit për korridorin e 8, që në situatën aktuale në Europë mund të shërbente dhe si një korridor infrastrukturor sigurie.

