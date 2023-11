Borrell, thirrje Kosovës & Serbisë: Krijoni kushtet për zbatimin e marrëveshjes

18:40 28/11/2023

Përfaqësuesi i lartë i BE-së, Josep Borrell, ka bërë të ditur se Kosova dhe Serbia, do jenë temë diskutimi në takimin e ministrave të Jashtëm të NATO-s.

Në një adresim të tij, me të arritur në selinë e NATO-s, Borrell u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të krijojnë kushte për zbatimin e marrëveshjes, përcjell klankosova.tv .

”Ne u bëjmë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të rrisin vullnetin për marrëveshje për rrugën e tyre europiane”.

Borrell mes tjerash u shpreh se “do vazhdojnë të sigurojmë stabilitet në këtë pjesë të Kosovës dhe në kufirin me Serbinë”. Sipas tij bashkëpunimit mes BE-së NATO-s në Kosovë, për situatën në veri është me rëndësi jetike.

