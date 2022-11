Bosët e inceneratorëve udhëtime me ish-zyrtarët e ministrisë

21:55 19/11/2022

Ish-zyrtarët e Ministrisë së Mjedisit të cilët akuzohen nga SPAK për abuzime me koncesionin për ndërtimin e inceneratorit të Fierit, kanë udhëtuar në kohë të ndryshme me dy personat kyç për këtë çështje, Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, ndërsa pagesat janë kryer nga ky i fundit.

Në dosjen e plotë të siguruar nga Klan News janë të zbardhuar udhëtimet që vërtetojnë njohjen me ish-sekretarit te përgjthshëm të Ministrisë së Mjedisit Alqi Bllako dhe Klodian Zotos. Ish-deputeti socialist së bashku me Arben Dervishajn, kanë udhëtuar në drejtim të shtetit italin në Prill të 2019 për të parë ndeshjen mes Juventus dhe Ajaks së bashku me Zoton, ku ky i fundit ka bërë edhe pagesat e udhëtimit.

Rezulton se biletat për të ndjekur ndeshjen e futbollit në stadium, kushtonin 1680 euro. Sipas SPAK, Zoto po ashtu ka paguar edhe qëndrimin në hotel. Në dosje thuhet se në vitin 2017 Dervishaj ka udhëtuar për të parë një tjetër ndeshje në Itali ku pagesa është bërë po nga Klodian Zoto.

“Bileta për të ndjekur ndeshjen në stadium për shtetasin Arben Dervishaj, në vlerën prej 2250 Euro, është paguar nga shtetasi Klodian Zoto . Keto vlera monetare të tjera, të përfituara në mënyrë të parregullt nga shtetasi Arben Dervishaj, në vlerën 1920 dollarë dhe 2250 euro, janë dhënë nga shtetasi Klodian Zoto, në kohën kur shtetasi Arben Dervishaj, ishte caktuar me detyrën “Mbikqyresi i Punimeve tek Inceneratori i Fierit”, ndërkohë që shtetasi Klodian Zoto ishte një ndër aksionerët e shoqerise koncesionare përfituese të Inceneratorit të Fierit.”

Supervizoi i inceneratorit të Fierit Arben Dervishaj po ashtu ka përfituar edhe një tjetër udhëtim në Izrael së bashku me të bijën, nga bosi i inceneratorëve. Udhëtim pa pagesë ka përfituar edhe Etleva Kondi, në cilësinë e antares së Komisionit të Dhënies së Koncesionit në 26 Shkurt të 2016. Kondi sipas dosjes ka qenë në udhëtim me Mirel Mërtitin dhe Arenc Myrtezanin.

“Me datë 28.02.2016 shtetasja Etleva Kondi, së bashku me vajzën e saj, është kthyer për në Shqipëri, së bashku me shtetasit Mirel Mërtiri dhe Arenc Myrtezani, ky I fundit më vonë është bërë administrator i shoqërisë koncesionare “Integrated Technology Waste Treatmnet Fier” sh.p.k. Rezulton se biletat e fluturimit me destinacion për në qytetin e Romës, Itali, për shtetasen Etleva Kondi dhe vajzën e saj, janë paguar nga shtetasi Klodian Zoto, në vlerën totale prej 618 Euro. Gjithashtu rezulton ajo ka qenë në të njëjtin hotel me shtetasit Mirel Mertiri si dhe Arenc Myrtezani. Pagesa e qëndrimit në këtë hotel për të gjithë këta persona, është bërë nga shtetasi Klodian Zoto, në vlerën totale prej 1689 Euro.”

Në dosjen e SPAK thuhet se 3 kompanitë me administrator Arbër Denizin, Juri Imeraj, Silvester Driza dyshohet se janë krijuar për të bërë transaksione fiktive. Pasi ato kanë probleme me numrin e punonjësive të cilët kanë mohuar të njohin njëri tjetrin gjatë pyetjes në SPAK. Gjithashtu kompanitë me administrator Juri Imeraj dhe Silvester Driza kanë të njëjtën adresë, në Durrës. Në dosje thuhet se asnjë nga shoqëritë nuk ka pasur kapitalin e nevojshëm dhe numrin e punonjësive për të kryer punimet sipas faturave që kanë deklaruar. Fatuarat e lëshuara nga tre shoqëritë janë të firmosura nga i njëjti person sipas akteksperimit grafik të kryer nga specilaistët. Për Regan Merdanin prokuroria thekson se ka firmosur disa fatura për punime të kryera në vitin 2017 kur në fakt kontrata për lejen e ndërtimit është lidhur në 2018.

6 persona janë ende në kërkim pas firmosjes së arresteve nga SPAK. Ndërkohë pritet që së shpejti të kemi urdhër arreste të tjera për koncesionin e inceneratortit të Tiranës.

