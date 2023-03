Boston Celtics shpreson kreun

Golden State mban gjallë shpresat për titull, fiton Lakers

Boston Celtics vazhdon të shpresojë për kreun e renditjes në Konferencën e Lindjes, pas fitores 120-95 ndaj Indiana. Më efikas ishte Tatum me 34 pikë e Broën me 27. Kreu në këtë Konferencë është në duart e Milwaukee me fitoren e thellë kundër Utah Jazz 144-116.

Skuadra kampione e Golden State mposhti Philadelphia me rezultat 120-112 në sfidën mes dy skuadrave prtendente për titull.

Te Warriors diferencën e bëri Poole me 33 pikë e Curry me 29, ndërsa për ekipin mysafirë Embiid shënoi 46 pikë. Lakers mundi Oklahoman 116-111 Oklahoma.

Davis realizoi 37 pikë e 15 rebaund. Dallas pas disfatës kundër Charlotte 109 -117 rrezikon play off-in.

Donçiç me 34 pikë ishte më efikas te vendasit, ndërsa te skuadra fituese u dalluan Washington me 28 pikë e Hayward me 25. Memphis me rezultat të thellë 151-114 mundi Houston.

Më të mirët në parket ishin Kennard me 30 pikë e Bane me 25.

Klan News