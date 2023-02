Boston e Bucks pa rival në lindje

19:00 11/02/2023

Irving udhëheq Dallas Mavericks, Philadephia mposht Knicks

Boston Celtics vazhdon të tregojë forcën në Konferencën e Lindjes. Të udhëhequr nga Tatum, Celtics mposhtën 127-116 Charlotte, me Hornets që nuk kishin forcën për t’i bërë ballë kryesuesve të kampionatit. Distanca u krijua që në dy periodat e para, me Boston që iu fal edhe 41 pikëve të Tatum, më i miri në parket. Edhe Ëhite dhuroi një performancë të mirë, teksa kompletoi një double-double me 33 pikë e 10 asistime.



Milwaukee Bucks nuk njeh rival. Me Janis Antetokounmpo në një superformë, Bucks regjistruan fitoren e 10-të radhazi. Këtë herë, forcës së tyre iu dorëzua Los Angeles Clippers me rezultatin e përgjithshëm 119-106. Basketbollisti grek kompletoi 35 pikë, 8 rebaund dhe 6 asistime. Pas kësaj fitoreje, Bucks renditet e dyta në Konferencën e Lindjes.



Firma me Irving ka kthyer në formë Dallas Mavericks. 30-vjeçari shënoi 25 pikë e 10 asistime në fitoren 122-114 ndaj Sacramentos, me Dallas që shënoi fitoren e tretë radhazi. Fox ishte më i miri në parket me 33 pikë, por që nuk i mjaftuan Sacramentos për të shmangur humbjen.



Vetëm koha shtesë nxori fitues në duelin mes San Antonio dhe Detroit, me këto të fundit që triumfuan me shifrat 138-131. Më i miri në parket Bogdanovic me 32 pikë të shënuara. Ndërkaq, ritmin e mirë në Lindje e ndjek Philadephia, që mundi 119-108 New York Knicks, ndeshje ku shkëlqeu Embiid me 35 pikë e 11 rebauand.

Klan News