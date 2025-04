Trupi i Papa Françeskut bëri këtë të shtunë rrugëtimin e fundit përmes Romës, kryeqendrës së katolicizmit. Ky automjet i mbuluar me xham dërgoi arkëmortin e tij nga sheshi Shën Pjetër drejt bazilkës Santa Maria Maggiore, ku Ati i Shenjtë do të prehet përgjithmonë.

Para këtij rrugëtimi, arkëmorti i tij me ungjillin përsipër u zhvendos në sheshin Shën Pjetër nga bazilika me të njejtin emër, ku prej të mërkurës për 3 ditë me radhë, një numër i konsiderueshëm prej 250 mijë vizitorësh, bënë homazhe pranë trupit të tij. Një shifër e përafërt ishin të pranishëm edhe këtë të shtunë në meshën e lamtumirës.

Ceremonia nisi sapo akrepat treguan orën 10:00. Të pranishëm në ceremoni ishin rreth 160 delegacione nga e gjithë bota, të kryesuar nga mbretër, princë, presidentë e kryeministra. Mes tyre ishte edhe presidenti amerikan Donald Trump me bashkëshorten Melani, ish-shefi i Shtëpsië së Bardhë Joe Biden, kreu i shtetit francez Emmanuel Macron, presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, presidenti ukrainas Volodimir Zelensky, ai i Shqipërisë, Bajram Begaj etj.

Para nisjes së ceremonisë, shefi aktual i Shtëpisë së Bardhë dhe udhëheqës të tjerë, bënë homazhe pranë trupit të atit të shenjtë brenda bazilikës.

Drejtuesi i meshës së lamtumirës Giovanni Battista Re, njëherësh edhe drejtues i kolegjit të kardinalëve, fjalën e tij të rastit e përqëndroi tek brengat e mëdha që kishte Papa, luftërat dhe krizën e refugjatëve.

“Lufta – thoshte ai – gjithnjë e le botën më keq se më parë. Është një dështim i dhimbshëm dhe tragjik për këdo. “Të ndërtojmë ura e jo mure” ishte thirrja që ai e përsëriti shumë herë”, tha ai.

Jorge Bergolio është i pari Papë në më shumë se një shekull që prehet tashmë jashtë Vatikanit.

