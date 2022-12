Botërori 2022 | Anglia e Franca sfidohen në çerekfinalet e ‘Katar 2022’

10:04 05/12/2022

Statistikat favorizojnë ‘Tre Luanët’



Për herë të parë, Anglia dhe Franca do të jenë rivalë në raundin me eliminim direkt të Kupës së Botës. Dy shtetet fqinje, që ndahen vetëm nga kanali i Lë Mansh do të përballen me njëra-tjetrën në fazën çerekfinale të “Katar 2022”.

Fitoret komode, respektivisht “Tre luanët” kundër Senegalit dhe kampionët e Botës përballë Polonisë u siguruan biletën për në raundin e radhës dy kombëtareve që në fillim të turneut janë kuotuar si favorite për t’i shkuar deri në fund kompeticionit.

Por vetëm njëra prej tyre do shkojë përtej raundit çerekfinal, me duelin e 10 dhjetorit që do jetë vendimtar për vazhdimësinë.



Anglia dhe Franca kanë luajtur me njëra-tjetrën dy herë më parë në Kupën e Botës, të dy sfidat në raundin e grupeve që u fituan nga Anglia. Kjo do jetë sfida e 32-të mes tyre në të gjithë kompeticionet, me “Tre Luanët” që kanë avantazhin edhe këtu. Anglezët kanë fituar 17 sfida, kanë barazuar në pesë dhe kanë humbur nëntë.

Takimi i fundit ballë për ballë ishte në Euro 2012, një barazim 1-1 në atë sfidë, rezultat që kërkohet të shmanget nga dy kombëtaret në këtë fazë, për t’i shpëtuar shtesave. Një sfidë ku nuk ka favorit, me Anglinë që do të kërkojë të hedh nga froni kampionët në fuqi të Botës, ndërsa Franca kërkon vazhdimin e rrugëtimit për të mbrojtur titullin e fituar 4 vite më parë në Rusi.

