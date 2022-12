Botërori 2022 | Argjentina sfidon sot Kroacinë, duel që premton spektakël e gola

13:29 13/12/2022

Mbrëmjen e sotme, në orën 20:00 do të luhet gjysmëfinalja e parë e Kupës së Botës mes Argjentinës dhe Kroacisë. Një përballje që do përcaktojë finalistin e parë të turneut të Lindjes së Mesme. Teknikët Lionel Scaloni dhe Zlatko Daliç duket se kanë përcaktuar edhe formacionin titullarë që do të hedh në fushën e lojës.



Tekniku po përballet edhe me disa problematika në organikë. Evolucioni fizik i De Paul dhe Di Maria duhet të vëzhgohet deri në momentet e fundit, teksa dy mungesa të konfirmuara janë Acuna dhe Montiel për shkak se kanë plotësuar numrin e kartonave të verdhë. Dyshja do të jenë jashtë skuadrës për duelin me kroatët, megjithatë do të jenë në dispozicion te Skalonit nëse Argjentina siguron finalen e madhe.



Mungesa që sigurisht do sjellin disa ndryshime në formacionin argjentinas, pasi vendin e Acuna në të majtë të mbrojtjes do ta zë Tagliafico. Ndërkaq, pjesa tjetër do të formohet nga futbollistë si Martinez në portë, Molina, Romero e Otamendi në mbrojtje, De Paul, Enzo Fernandez, MacAllister në mesin e fushës dhe Messi, Julian Alvarez dhe Di Maria në repartin e avancuar. Ndërkaq Kroacia do të luajë me Livakovic në portë, Juranovic, Gvardiol, Sosa dhe Josko në mbrojtje, ndërsa Modric, Brozovic, Kovacic dhe Pasalic, ndërsa në sulm Kramaric dhe Perisic.

Klan News