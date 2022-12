Botërori 2022| Argjentina finalistja e parë, mundi Kroacinë 3 me 0

22:02 13/12/2022

Argjentina ka fituar 3 me 0 përballë Kroacisë, duke e eliminuar nga Botërori 2022 shtetin ballkanik.

Lionel Messi dhe Julian Alvarez dhuruan spektakël ndeshjen e sotme. Messi shënoi në minutën e 34’ nga pika e bardhë e penalltisë.

Pesë minuta më vonë, Alvarez shënoi golin e dytë. Pjesa e parë u mbyll me këtë rezultat.

Në të dytën, Argjentina kërkoi golin e tretë dhe ia arriti. Në minutën e 70’, Messi ndërmori një aksion personal dhe ftoi 22-vjeçarin Alvarez, i cili e finalizoi me gol, duke shënuar të dytin në këtë ndeshje.

Me fitoren e sotme, Argjentina është finalistja e parë dhe do të luajë në finale me fituesin e ndeshjes së nesërme mes Marokut dhe Francës. /tvklan.al