Botërori 2022 | Festë portugeze në Katar!

12:00 29/11/2022

Tifozët besojnë te suksesi i kombëtares në Botëror, zhgënjim te Uruguai



Kualifikimi më tej në Kupën e Botës ka shtuar euforinë te Portugalia. Performanca e mirë në dy duelet e para, të fituara kundër Ganës dhe Uruguai ka entuziazmuar tifozët, që besojnë te një triumf i skuadrës në Katar.

“Unë mendoj se ky është viti,” tha një prej tifozëve portugez, teksa po largohej nga stadiumi “Lusail”.

Nga ana tjetër, tifozët uruguaianë ishin të zhgënjyer me paraqitjen e ekipit të tyre, duke akuzuar arbitrin se favorizoi kundërshtarët çka i hoqi nga duart edhe pikët.



“Ne u grabitëm, ne u grabitëm. Fytyra jonë tregon gjithçka” pranoi tifozi amerikan0-latin që kishte zgjedhur ta ndiqte nga stadium duelin me luzitanët.



Portugalia mundi Uruguain me dy golat e mesfushorit, Bruno Fernandes për t’u kualifikuar më tej në fazën me eliminim direkt të Kupës së Botës. Kombëtarja Europiane dominoi në fushën e lojës dhe mori hak për eliminimin nga Kupa e Botës 2018.



Fitorja e dytë e Portugalisë në dy ndeshje e vendosi atë në krye të Grupit H me gjashtë pike. Ndërkaq, Uruguai gjendet i treti me një pike dhe duhet të mund Ganën në ndeshjen e fundit të grupit për të pasur shans për të kaluar më tej.

