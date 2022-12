Botërori 2022 | FIFA shpërblen Argjentinën me 43.5 mln USD

16:50 19/12/2022

Messi mori çekun prej 10 mln për ndeshjen finale

Ky është çeku prej 10 milionë dollarësh që kombëtarja e Argjentinës fitoi pas suksesit në finalen e Kupës së botës.

Messi e mban në duar pankartën simbolike që ia dorëzoi FIFA teksa lojtarët festojnë në dhomat e zhveshjes.

10 milionë Dollarë vlen vetëm fitorja e kësaj ndeshjeje, ndërsa për arritjen deri në finale, Argjentina kushte grumbulluar 33.5 milionë duke nisur që nga ndeshjet ne grupe, fazën e të 16-ave, çerekfinalen dhe fitoren në gjysmëfinale.

Në këtë shumë përfshihet edhe 1.5 milionë që FIFA i ka akorduar të gjitha përfaqësueseve për të mbuluar shpenzimet e grumbullimit dhe akomodimit në Katar.

43.5 milionë Dollarë do t’i shkojnë Federatës e cila do t’ua shpërmndajë futbollistëve sipas meritave. Ata që ishin në fushë do të marrin më shumë, qoftë edhe për 1 minuta të luajtur. Më pas vijnë lojtarët e pankinës, ata që panë ndeshjen nga tibuna dhe stafi teknik.

Por kjo nuk është vlera më e madhe që ata do të marrin. Tashmë të gjithë futbollistët e Argjentinës që kanë kontribuar në ndeshjet e kombëtares së tyre do të shihen dhe vlerësohen si kampionë bote nga klubet ku luajnë dhe ato që do t’i kërkojnë në merkato.

Tv Klan