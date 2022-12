Botërori 2022 | Holanda e Argjentina duan gjysmëfinalet

23:10 08/12/2022

Van Gaal vlerëson Slbicelestet, Scalon: Krenar që sfidoj idhullin tim

Me gjysmëfinalen e Katarit në horizont, trajneri i kombëtares holandeze, Louis van Gaal, doli kundër disa deklaratave të Ángel Di María, një prej rivalëve që do gjej në raundin çerekfinal të kompeticionit pasi do ndeshet me Argjentinën. Futbollisti i Juventusit e ka cilësuar teknikun si më të keqin, teksa nga ana e tij, Van Gaal pranoi se Albicelestët janë një skuadër e mirë dhe me tepër talent.

“Di María është një nga lojtarët e paktë që mendon se jam trajneri më i keq. Botërori për ne nis realisht në sfidën ndaj Argjentinës, edhe pse sigurisht nuk dua të minimizoj rëndësinë e kundërshtarëve të kaluar, që mundëm t’i mposhtim. Argjentina ka një organikë tepër efektive dhe do jetë e vështirë për ne”.

Në krahun tjetër, trajneri i Argjentinës, Lionel Scaloni është i impresionuar që përballë do të ketë trajnerin më të vjetër që merr pjesë në këtë Kupë Bote.

“Jam krenar që do të drejtoj në këto nivele, për më tepër kundër Van Gaal, imazhi dhe frymëzimi i shumë prej trajnerëve. Të gjithë ndeshjet janë të vështira. Nëse mendoni se fituam një ndeshje dhe bëhemi fitues të Kupës së Botës, e keni gabim”.

Sfida mes Holandës dhe Argjentinës do nis në orën 20:00 të kësaj të premte, përballje që do të nxjerrë kundërshtarin për në raundin gjysmëfinal të fituesit të duelit mes Kroacisë dhe Brazilit.

Klan News