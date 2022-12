Botërori 2022 | Holanda kualifikohet në çerekfinale

18:18 03/12/2022

Skuadra e Van Gaal fitoi me rezultatin 3-1 sfidën me SHBA

Holanda u bë çerkfinalistja e parë e Botërorit pasi mundi 3-1 Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë të shtunë në Doha. Holandezët u treguan më të saktë para portës edhe pse kishin më pak raste se amerikanët. Protagonist ishte Denzel Dumfries.

Mbrojtësi dha në pjesën e parë asisit për golat e Depay dhe Blind. Wright zgjoi më kot shpresat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës duke shkurtuar difrencën në të 76’, pasi 5 minuta më vonë Dumfries shënoi të tretin për Holandën.

Skuadra e Van Gaal i çon në 19 ndeshjet pa humbje. Holanda do të luajë në çerekfinale me fituesin e takimit Argjentinë – Australi që do të nisë pas pak.

Tv Klan