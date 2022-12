DOHA, QATAR - DECEMBER 02: A detailed view of the adidas ?Al Rihla? official match ball prior to the FIFA World Cup Qatar 2022 Group G match between Serbia and Switzerland at Stadium 974 on December 02, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images) Botërori 2022 | Holandë – Argjentinë, çerekfinalja e parë

23:21 03/12/2022

Largohen nga Botërori SHBA dhe Australia

Holanda dhe Argjentina do të përballen në çerekfinalet e Botërorit. Sfidat me eliminim direkt të luajtura të shtunën përcaktuan këto skuadra si fituese. Argjentina fitoi 2 – 1 me Australinë. Messi realizoi në minutën e 35’, duke festuar më së miri ndeshjen e 1000 në karrierë. Alvarez shënoi përsëri për argjentinasit në pjesën e dytë pas një gabimi të mbrojtjes australiane. Futbollistët australianë nuk u dorëzuan, por goli i Goodwin nuk mjaftoi, duke i larguar nga turneu.

Holanda mundi 3 – 1 Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Holandezët u treguan më të saktë para portës edhe pse kishin më pak raste se amerikanët. Protagonist ishte Denzel Dumfries. Mbrojtësi dha në pjesën e parë asisit për golat e Depay dhe Blind. Ëright zgjoi më kot shpresat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës duke shkurtuar difrencën në të 76’, pasi 5 minuta më vonë Dumfries shënoi të tretin për Holandën. Skuadra e Van Gaal i çon në 19 ndeshjet pa humbje.

Të dielën do të vendoset një tjetër sfidë çerekfinale që do të përcaktohet pas ndeshjeve Francë – Poloni dhe Angli – Senegal.

Tv Klan