Botërori 2022| Kualifikohen Anglia dhe SHBA

Shpërndaje







22:52 29/11/2022

“Tre luanët” fituan derbin e Britanisë 3-0 ndaj Wellsit, amerikanët mundën 1-0 Iranin

Anglia mundi Uellsin me rezultatin 3-0 dhe u kualifikua në të 16-at e Katar 2022 si e para e Grupit B.

45-minutat e para në derbin e Britanisë u mbyllën pa gola.

Në pjesën e dytë, “tre luanët” e nisën me vrull dhe gjetën golin e parë në minutën e 50 me anë të Rashfordit me një goditje dënimi.

Dy minuta më pas rezultati shkoi në 2-0. Kapiteni Heri Kejn pasoi për Fodenin, që realizoi.

Kejn është lojtari i parë anglez që jep tre asiste në një Kupë Bote që nga viti 2002, kur e realizoi Dejvid Bekham.

Në të 68, Rashford shënoi golin e tretë dhe të dytin personal.

Uellsi u zgjua në fund, e pati dy raste, por rezultati nuk ndryshoi.

“Dragonjtë” e mbyllin botërorin në vend të fundit, me vetëm 1 pikë.

Rivali i radhës i “tre luanëve” do të jetë Senegali.

Kombëtarja tjetër e Grupit B që kualifikohet në të 16-at, është SHBA-ja. Amerikano-veriorët mundën Iranin me rezultatin 1-0. Goli i vetëm i takimit u shënua nga Pulisiç në minutën e 38 të lojës.

Sfida midis të dyja kombëtareve ishte mjaft e luftuar. Iranianët tentuan të barazonin, por nuk thyen dot mbrojtjen e SHBA, ndërsa për të vazhduar garën u mjaftonte edhe një barazim.

Të shtunën, SHBA do të përballet me Holandën.

Klan News