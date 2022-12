Botërori 2022 | Martinez largohet nga Belgjika

10:40 02/12/2022

Dështim dhe zhgënjim në ‘Katar 2022’ , Roberto Martinez largohet nga Belgjika me bilanc pozitiv rezultatesh

Eliminimi i bujshëm nga Kupa e Botës që në fazën e grupeve ka sjellë edhe largimin e dytë nga stoli. Roberto Martinez i dha fund eksperiencës si trajner i kombëtares së Belgjikës menjëherë pas vërshëllimës së trefishtë në barazimin 0-0 ndaj Kroacisë.

Një largim që edhe ishte menduar në ambientin e kombëtares belge, pasi 49-vjeçari kishte hyrë në muajt e fundit të kontratës dhe vetëm triumfi në Katar 2022 do ndryshonte udhën e fatit të tij.

Largimi i spanjollit vjen në momentin më të vështirë për kombëtaren e Belgjikës. Rënia e lirë në klasifikimin e përgjithshëm të FIFA-s, ku tashmë gjendet në vendin e dytë, pozicion që i rrezikohet nëse njëra mes Argjentinës, Francës apo Anglisë ia del të triumfojë në Kupën e Botës.

Roberto Martinez mori drejtimin e kombëtares Belge në vitin 2016, tre muaj pasi u shkarkua nga stoli i skuadrës angleze të Everton në Maj 2016.

Ai pasoi Marc Wilmots, i cili udhëhoqi Belgjikën në krye të renditjes botërore për herë të parë nga Nëntori 2015 deri në Prill 2016. Nën drejtimin e kombëtares së “djajve të kuq”, Martinez ishte në stol në 80 sfida, ku ka koleksionuar 56 fitore, 13 barazime dhe 11 humbje, me një mesatare prej 70% për të triumfuar.

Aktualisht emrat si pasues të Martinez në tryezën e Federatës Belge të futbollit mungojnë me drejtuesit e lartë që tashmë duhet të analizojnë situatën në skuadër për të vijuar një projekt të ri me “djajtë e kuq”.

