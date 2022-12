Botërori 2022 | Ndeshja perfekte e Granit Xhakës, kapiteni i Zvicrës u shpall nga FIFA si “lojtari i ndeshjes”

17:27 03/12/2022

Veprimet që sollën polemika në ndeshje

Granit Xhaka u shpall nga FIFA si lojtari i ndeshjes Zvicër-Serbi. Paraqitja e kapitentit të helvetëve ishte e jashtëzakonshme, ndërsa ai u vlerësua për lojën e bërë, si edhe për menaxhimin e tensionit, i cili ishte i madh në fushë.

Mesfushori 30-vjeçar e preku topin gjatë takimit 69 herë. Ai kreu 55 pasime, ku në 95% të tyre ishte i saktë. Xhaka gjithashtu krijoi edhe një rast goli, fitoi katër duele me kundërshtarët dhe nuk u triblua asnjëherë nga rivalët sebë.

Por 30-vjeçari pati edhe përplasje me kundërshtarët në disa raste gjatë takimit. Ndërkohë që në fund të sfidës, ai festoi me shokët e ekipit, ndërsa mbante veshur fanellën e Ardon Jasharit, lojtarit tjetër të helvetëve me origjinë shqiptare. Nga Serbia kjo u mor si provokim, pasi ata e lidhin me komandantin legjendar Adem Jashari.

Gjithsesi Xhaka, e sqaroi në konferencë për shtyp se e bëri këtë veprim për të mbështetur lojtarin e ri, që të rritet sa më shpejt, e nuk ka lidhje me politikën.

Ai gjithashtu postoi në foto me mefushorin 20-vjeçar në Instagram.

