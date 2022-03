Botërori i fundit në karrierë, Ronaldo shuan dilemat

22:40 28/03/2022

Kupa e Botës në Katar mund të mos jetë turneu i fundit për Cristiano Ronaldo me fanellën e kombëtares portugeze. Golashënuesi më i mirë i të gjithë kohërave ka lënë gjithçka të hapur për të ardhmen e tij te përfaqësuesja luzitane. Në prag të duelit final ndaj Maqedonisë së Veriut, Ronaldo pranoi se Botërori nuk ka kuptim pa prezencën e Portugalisë. “Ai që vendos do të jem unë! Nëse dua të luaj mund ta bëj”, tha mes të tjerash 37-vjeçari.

Për 90-minutëshin e fundit drejt Kupës së Botës ndaj Maqedonisë së Veriut, me grupin është bashkuar veterani, Pepe. Futbollisti i Portos kishte rezultuar pozitiv me Covid-19 dhe mungoi në duelin e fituar përballë Turqisë. Mbrojtësi pritet të jetë titullarë në sfidën me kombëtaren ballkanase, që pak ditë më parë surprizoi dhe la jashtë për herë të dytë në histori Italinë.

Klan News