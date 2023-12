Botërori i klubeve, FIFA: Do të mbahet më 15 Qershor-13 Korrik 2025

23:43 17/12/2023

FIFA vendosi që botërori i ardhshëm për klube të luhet në datat 15 qershor-13 korrik të vitit 2025 dhe në të do të marrin pjesë 32 ekipe. Ndërkohë që presidenti i institucionti botëror të futbollit Xhani Infantino lajmëroi se nga 2024 do të zhvillohet çdo vit Kupa Interkontinentale.

Këshilli i FIFA-s u mbajt në Xhedah të Arabisë Saudite për të ratifikuar datat e eventit, ndërsa u konfirmua se në Kupën Interkontinentale do të luajnë fituesit e Ligës së Kampioneve kundër skuadrës që ka ardhur në finale nga play-off ndërmjet klubeve nga federatat e tjera.

Play off do të luhen më 14 dhjetor të 2024, ndërsa finalja 4 ditë më pas.

Edicioni i parë i Kupës së Botës për klube do të mbahet në SHBA pas votimit unanim në këshill.

Botërori i klubeve do të ketë të njëjtin format si kampionati botëror. Ai do te mbahet çdo 4 vite, e në nisje do të jenë tetë grupe me nga 4 skuadra, e dy më të mirat do të shkojnë në fazën e eliminimit direkt.

Në botëror do të marrin pjesë 12 ekipe nga Europa, me Interin, Sitin, Realin, Çelsin, Bajernin, PSG, Benfika dhe Porton te kualifikuara.

