Botërori i klubeve me 32 ekipe

23:43 16/12/2022

Formati i ri nis në 2025, mbahet çdo 4 vite

Botërori për klube do të ndryshojë prej vitit 2025. Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino tha se është marrë vendimi që të zhvillohet çdo 4 vjet dhe të marrin pjesë 32 skuadra. Formati nuk është vendosur përfundimisht.

“Do të marrin pjesë 32 klubet më të mirë të botës. Kur bëhet fjalë për ndeshje ndërkombëtare duhet të marrim në konsideratë shëndetin e futbollistëve. Duhet të sigurohemi që periudha e pushimit nga ndeshja në ndeshje të jetë rreth 72 orë. Do të konsultohemi dhe do të shikojmë me kujdes të gjitha”.

Ndërkohë edicioni i radhës që mbetet me 7 skuadra, kampionët e çdo konfederate, do të zhvillohet nga 1 deri më 11 Shkurt të vitit të ardhshëm në Marok. Botërori i klubeve zhvillohet prej vitit 2000. Gianni Infantino tha se do të nisë edhe një Botëror klubesh për femra.

