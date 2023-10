Botërori i Mundjes për herë të parë/ Veliaj: Pesë minuta dyluftim 50 vite miqësi, Tirana mbi 1000 ngjarje sportive

13:24 29/10/2023



Tirana është shndërruar në kryeqendrën e aktiviteteve sportive. Si Qyteti Europian i Sportit, vendi ynë priti Kampionatin Botëror të Mundjes për të rinjtë deri në 23-vjeçar. Botërori i Mundjes tejkaloi një mijë aktivitetet sportive në Tiranë. Kryebashkiaku, Erion Veliaj pranoi se sporti është diçka që bashkon, ndërsa shtoi se ngjarjet sportive nuk do të ndalen këtu.



“Këto tapete nuk janë vetëm tapete për dyluftim, janë kryesisht tapete për miqësi. Sigurisht, në ato 5 minuta dyluftojmë, por ama për 50 vitet e ardhshme kemi krijuar miqësi mes sportistëve, skuadrave dhe shteteve. Ndaj, sot në një botë që po gëlon me konflikte nga më të ndryshmet, është shumë e rëndësishme që sporti të jetë një instrument që na bashkon, që na afron. Këtë vit Tirana ka pasur rreth 1000 aktivitete dhe ky kampionat botëror i të rinjve nën moshën 23 vjeç është vetëm një prej tyre. Do të vazhdojmë me aktivitetet deri në fund të vitit, duke e kthyer Tiranën në një kryeqytet të Europës për sportin këtë vit.”



Kjo ishte hera e parë që Shqipëria pret një kompeticion të tillë, ku morën pjesë mbi 1100 mundës dhe trajnerë nga 60 vende të Botës.

