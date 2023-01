Botërori i Peshëngritjes 2024

Shpërndaje







16:31 17/01/2023

Tirana kandidate për organizimin e eventit, Veliaj merr lajmin nga Sekretari i Përgjithshëm Urso

Tirana është kandidate për të organizuar Kampionatin Botëror të Peshëngritjes për vitin 2024. Kryetari i Bashkisë, Erion Veliaj u takua me Sekretarin e Përgjithshëm të Federatës Botërore të Peshëngritjes, Antonio Urso, i cili dha edhe lajmin e mirë për vendin tonë.

Kryebashkiaku vlerësoi angazhimin e Federatës Botërore të Peshëngritjes, e cila menjëherë pas kampionatit të të rinjve, që do të zhvillohet në Mars të këtij viti në Durrës, po shqyrton edhe mundësinë e zhvillimit të botërorit të të rriturve vitin e ardhshëm në Tiranë.

Ai e vuri theksin se në 2023, ku Tirana është dhe Qyteti Europian i Sportit, fokusi te sporti është maksimal.

“Një kandidaturë e Shqipërisë për të qenë mikpritëse e Kampionatit Botëror të Peshëngritjes në vitin 2024, do të ishte diçka që do të mbështetet padyshim nga unë, por jam i sigurt Kryeministri, Komiteti Olimpik, Ministria e Arsimit dhe gjithë komuniteti. Unë besoj fort se shansi na është dhënë në të gjitha sportet, por kemi treguar se jemi më të mirë në disa sporte, siç ka qenë peshëngritja dhe atletika. Prandaj, dua të stimulojmë edhe aktivitetet ndërkombëtare rreth atyre sporteve, ku ne kemi treguar edhe me medalje, edhe me rezultat, se kemi më shumë prirje. Për ne do ishte privilegj i madh dhe mundësi e jashtëzakonshme që ta mirëprisnim kampionatin, siç po bëjmë edhe me të rinjtë, ashtu të bëjmë edhe me të rriturit në vitin 2024. E vlerësoj angazhimin tuaj”.

Nga ana e tij, Urso tha se Shqipëria po shihet gjithnjë e më shumë si një vend me potencial për aktivitete të mëdha sportive. Sekretari i Përgjithshëm shtoi se kampionati i ardhëshm botëror për të rritur që do jetë një ngjarje e jashtëzakonshme, menjëherë pas Lojërave Olimpike të Parisit, e shpreson që eventi të mirëpritet nga Tirana.

Klan News