Botërori i peshëngritjes, konkurrojnë Qerimaj dhe Calja

23:00 11/09/2023

Shkodrani renditet në vend të 5 në shkëputje, Calja më mirë në shtytje

Erkand Qerimaj dhe Briken Calja përfunduan konkurrimin në Kampionatin Botëror të Peshëngritjes, që po mbahet që në Riad të Arabisë Saudite. Dy emrat e mëdhenj të shtangës, kuqezi konkurruan në peshën 81 kg, duke zgjedhur kështu një peshë jo-olimpike, por pa mundur asnjëri që të futej në zonën e medaljeve.

Paraqitje më të mirë bëri Erkand Qerimaj, i cili garoi në Baterinë A, dhe u rendit i pesti në botë. Në shtytje nuk shkoi më shumë se vendi i tetë me 182 kg, për ta mbyllur dygarëshin me 338 kg në vend të shtatë. Ndërkohë për sa i përket Caljes, garoi në Baterinë B dhe u klasifikua në vend të dhjetë. Ndërsa në shtytje bëri një paraqitje të mirë, teksa me 187 kg zuri vendin e shtatë. Kështu me 337 kg gjithsej, Briken Calja e përfundoi dygarëshin në vend të tetë në botë.

