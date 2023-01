Botërori i të rinjve në ski/ Qerimi: Dua të jem mes 10 të parëve

18:00 18/01/2023

Kampionati Botëror i skive për të rinj nis të enjten dhe Shqipëria do të përfaqësohet me 4 sportistë. Njëri prej tyre, Kevin Qerimi shpreson në një rezultat të mirë në St.Anton të Austrisë që do t’i shërbejë edhe për garat e ardhshme.

Kevin Qerimi: Objektivi është të bëj pikë që do më duhen edhe garat e tjera. Pse jo të arrij një rezultat të mirë që të jem mes 10 më të mirëve.

Për këtë aktivitetet, Kevin është përgatitur për disa gara, por veçon slalomin.

Kevin Qerimi: Përgatitjet po shkojnë shumë mirë, kam patur mundësi të stërvitem këtu në Itali dhe jam i përgatitur për të gjitha garat, salalom, gjigandin dhe garën e shpejtësisë. Gara nga e cila pres më shumë është slalomi.

Së bashku me Kevin Qerimin në Botërorin e të rinjve, pjesë e ekipit të Shqipërisë do të jenë edhe Denni Xhepa, Lara Colturi dhe Chiara Di Camillo.