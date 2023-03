Bournemouth ul me këmbë në tokë Liverpool

00:00 12/03/2023

“The Reds” harrojnë fitoren ndaj United, rrezikojnë Europën

Dehja pas suksesit 7-0 ndaj Manchester United nuk ka kaluar ende tek Liverpool. “The Reds” u mposhtën 1-0 në mënyrë surprizë nga Bournemouth.

Një sfidë e zgjidhur që në pjesën e parë, me Billing që shënoi pas gjysmë ore loje. Realizim me tepër vlera për mesfushorin që shënon kështu golin e gjashtë sezonal në kampionat.



Liverpool kishte mundësinë për të shënuar golin që do i jepte 1 pikë, por Salah gaboi koordinatat nga pika e 11-metërshit.

Me këtë fitore, Bournemouth ngjitet në kuotën e 24 pikëve, teksa Liverpool mbetet në distancë me zonën që të dërgon në Champions League sezonin e ardhshëm.

