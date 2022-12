Brad Pitt mbushi 59 vjeç, feston ditëlindjen me të dashurën e re

11:19 21/12/2022

Pas divorcit nga Angelina Jolie, Brad Pitt është përfolur për shumë lidhje dashurie, por siç duket së fundmi, asnjëra prej tyre nuk ishte e vërtetë. Aktori i Hollivudit nuk ishte shfaqur asnjëherë në publik me asnjë nga femrat me të cilat u përfol se ishte në lidhje, ndërkohë që shmangte çdo deklaratë për jetën e tij personale.

Megjithatë, edhe pse ai është ende i rezervuar për romancën e tij, aktori fitues i çmimit Oscar pothuajse e ka konfirmuar lidhjen e re me paraqitjet e fundit. Aktori shihet duke u shoqëruar në daljet e tij të fundit me Ines de Ramon. Pasi të dy u bashkuan në Nëntor në Teatrin Orpheum në Los Angeles, ku Bono po performonte, ata bënë një tjetër dalje publike së bashku.

Më konkretisht, 29-vjeçarja e shoqëroi yllin 59-vjeçar në festën e ditëlindjes mbrëmjen e së shtunës në Hollywood. Siç raporton Daily Mail, të dy janë parë duke folur dhe në humor të mirë me njëri-tjetrin të kapur për dore.

Një burim i afërt me aktorin tha për Daily Mail: “Brad e do shumë Inesin. Ata u njohën përmes një miku të përbashkët. Ajo është shumë e mirë, argëtuese dhe plot energji. Ajo ka një personalitet shumë të fortë. Brad i pëlqen të kalojë kohë me të.” Gruaja e re në jetën e Brad Pitt është ish-bashkëshortja e Paul Wesley, i cili sapo u nda nga martesa me aktorin e serialit të njohur “Vampire Diaries”.

