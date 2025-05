Vllaznia e nis si e favorizuar gjysmëfinalen e kampionatit me Dinamon që do të zhvillohet të dielën në Arenën Kombëtare. Barazimi kalon shkodranët që e mbyllën në vendin e dytë, por për trajnerin Thomas Bradriç nuk duhet të hyjnë në fushë me këtë ide, por për fitore.

“Duhet të hedhim edhe një hap për të shkuar në finale, pasi ky është synimi ynë i vetëm. Do të bëjmë gjithçka që të arrijmë në finale me të gjithë cilësitë dhe aftësitë tona. Nuk do të shkojmë në këtë ndeshje me idenë se na mjafton edhe barazimi. Edhe pse barazimi mjafton në mendjen tonë që është që duhet ta fitojmë këtë ndeshje”, tha Brdariç.

Në këtë sezon rezultatet në ndeshjet direkte janë në anën e Dinamos. Skuadra kryeqytetase pak ditë më parë mori Kupën e Shqipërisë pas 22 vitesh në finalen me Egantian. Gjysmëfinalja tjetër e Final Four është ajo mes Egnatias dhe Partizanit që do të luhet të hënën po në Arenën Kombëtare.

Tv Klan