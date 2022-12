Bregu: 4 profesione të tjera do të njihen në Ballkanin Perëndimor

23:49 07/12/2022

Sekretarja e Përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, Majlinda Bregu, gjatë një interviste për Tv Klan, u shpreh se 67% e të rinjve në rajonin e Ballkanit Perëndimor do të donin të largoheshin nga vendi i tyre nëse do t’u jepej mundësia e një vendi pune apo shkollimi. Bregu u shpreh se ka shumë arsye pse të rinjtë duan të largohen.

“Këtu po ashtu ka qytetarë të rajonit që largohen çdo ditë sikurse të rinjtë. Të paktën në sondazhet tona të cilat organizojmë çdo vit janë mbi 67% e të rinjve 18-25 vjeç që në momentin kur pyeten nëse do të kishit mundësi për t’u larguar nga vendi juaj, apo të gjenit një punë, apo shkollim, do të largoheshit? 67% e tyre thonë po, ne do të donim të largoheshim. Që do të thotë që shifra ka ardhur vit pas viti në rritje për arsye që tashmë i dimë. Një pjesë e të rinjve janë të zhgënjyer. Të rinjtë sigurisht kanë nevojë që të gjejnë punë. Është një moshë që e ka padurimin edhe më të madh. Mundësitë i shohin më të vogla në vendin e tyre. Shohin që shpeshherë funksionon nepotizmi dhe jo merita. E ndjejnë veten jo të përfshirë në gjetjen e një pune apo aftësimi. Edhe zgjatja e perspektivës europiane sepse të rinjtë dhe vendet që kanë patur përqendrim më të madh të të rinjve, kanë qenë vendet më mbështetëse pro integrimit. Për shumë vite kanë shpresuar që Europa do të sillte ndryshimin që kanë menduar prindërit e tyre dhe breza të tjerë. Janë një sërë arsye dhe faktorësh për të cilat të rinjtë po largohen”, u shpreh Bregu.

Majlinda Bregu theksoi se janë disa iniciativa që janë nënshkruar mes vendeve të rajonit që synojnë të zgjidhin këto problematika. Ajo tha se së shpejti do të njihen edhe katër profesione të tjera brenda rajonit. Pra përveç arkitektëve, inxhinierëve dhe mjekëve, marrëveshja për të cilat u firmos në Berlin nga liderët e Ballkanit Perëndimor, do të vijojë edhe njohja e infermierëve, kirurgëve veterinerë, dentistëve dhe specialistëve të teknologjisë së informacionit. Bregu sqaroi se sapo marrëveshjet e firmosura në Berlin të ratifikohen, atëherë një diplomë e marrë në Shqipëri do të jetë e vlefshme edhe në vendet e tjera të rajonit.

“Nuk është vetëm iniciativa e djeshme që keni dëgjuar në samit. Edhe ato që u nënshkruan para një muaji në Berlin që janë pikërisht axhendat tona, njohja e diplomave të studentëve në rajon, njohja e tre profesioneve të para në rajon. Do të vijojmë me katër profesione të tjera. Tre profesionet e para janë arkitektët, janë inxhinierët dhe mjekët. Këto profesione u vendosën që do të njihen dhe në momentin më të parë të ratifikimit. Një diplomë e marrë në Tiranë është e vlefshme në Serbi, është e vlefshme në Shkup. Do të vijojë me katër profesione të tjera tani. Janë infermierët, kirurgët veterinerë, dentistët që do të jenë tani në listë dhe vazhdojmë me specialistët e teknologjisë së informacionit, një pjesë prej tyre. Hap pas hapi po mundohemi t’i japim mundësi të gjithë qytetarëve që në rast se do duan të zgjedhin, të mendohen dy herë, a mund të kenë mundësi të punojnë në vendet e tyre, brenda rajonit, apo do duan të ikin në Gjermani për shembull”, u shpreh Bregu./tvklan.al