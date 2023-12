Bremer pranë rinovimit të Juventus

23:55 26/12/2023

Braziliani Moscardo pritet të luajë për PSG

Gleison Bremer do të zgjasë bashkëpunimin e tij me Juventus. Sipas gazetarit, Fabrizio Romano mbrojtësi brazilian do të shtojë edhe 1 vit tjetër në kontratë dhe zyrtarizimi është çështje ditësh.

Bremer aktualisht është i lidhur me Juven deri më 30 Qershor të 2027. Ai u transferua nga Atletico Minerio verën në Qershor të 2022 për 41 milionë Euro.

Një tjetër brazilian pritet të luajë në Europë. Paris Saint Germain duket se ka bindur Corinthinas për 18-vjeçarin, Gabriel Moscardo.

Mesfushori i talentuar vlen 22 milionë Euro dhe interesim për të kishin treguar edhe Chelsea e Barcelona. Moscardo u bë pjesë e ekipit të parë të Corinthians verën e kaluar duke tërhequr menjëherë vëmendjen me paraqitjet e tij.

