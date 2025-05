Në media flitet për izolimin e kardinalëve gjatë ditëve të konklavës ku zgjidhet Papa i ri. Ata ndërpresin kontaktet me botën përtej mureve të kishëzës sistine. Nuk lexojnë gazeta, as shohin televizorë e as kanë kontakte me njerëz të tjerë veç njëri-tjetrit dhe stafit. Megjithatë, disa kardinalë thonë për shtypin italian se realiteti i ditëve të konklavës nuk është aq dramatik, siç mund të përfytyrohet nga publiku, si në një burg.

Ata shpjegojnë gjithçka është çështje vullneti e kardinalëve pjesëmarrës, të cilët shmangin kontaktet për t’u thelluar në botën e brendshme shpirtërore, një formë meditimi për të lehtësuar sipas tyre, komunikimin me Zotin për të gjetur njeriun e duhur për t’u ulur në fronin e Selisë së Shenjtë.

Ata thonë se Papa nuk zgjidhet me shumicë votash, por kardinalët e përcaktojnë atë në unanimitet pas këtij procesi të thellë shpirtëror.

Në artikull citohet kardinali 99-vjeçar Anxhelo Açerbi, i cili thotë se diskutimet për Papën e ri zhvillohen në një atmosferë të gëzueshme, ku ata shkëmbejnë edhe shaka me njëri – tjetrin. Askush nuk ndëshkohet nëse komunikon me njerëzit jashtë, siç rrëfen kardinali tjetër Domenico Calcagno.

Tv Klan