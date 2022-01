Brenda Qershorit finalizohet faza e parë e projektit për maternitetin “Mbretëresha Geraldinë”

16:01 31/01/2022

Brenda muajit Qershor do të përfundojë faza e parë e projektit për rikonstruksionin dhe zgjerimin e maternitetit “Mbretëresha Geraldinë”. Lajmin e dha ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu gjatë inspektimit të punimeve.

“Një vepër e infrastrukturës, jo vetëm që do të plotësojë kërkesat e mjekëve nga pikëpamja e cilësisë së shërbimeve, sepse do të zgjerojë kapacitetet, por nga ana tjetër do të krijojë kushte për t’u zhvilluar akoma më shumë përsa i përket burimeve njerëzore. Investimi po ecën me ritme të mira dhe ne kemi si objektiv ta përfundojmë përpara afatit që është vendosur në kontratë, do të finalizohet faza e parë brenda muajit Qershor, për të vijuar më pas investimin në strukturën aktuale apo godinën klasike të maternitetit “Mbretëresha Geraldinë”.

Me projektin e ri në maternitetin “Mbretëresha Geraldinë” do të ndërhyhet në disa plane: ndërtimi i ri me 3 kate dhe një kat nëntokësor; rikonstruksioni i plotë i godinës historike që do ruajë detajet e arkitekturës unike në fasadën e saj por dhe në hapësirat e brendshme të kësaj godine.

Klan News