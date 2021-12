Brenda vitit familjet e para marrin çelësat e shtëpive tek “5 Maji”

15:17 17/12/2021

Veliaj: Qytetarët të mos merren me bravat e SHQUP-it

Familjet e 3 pallateve të para tek lagjia ‘5 Maji’ do të marrin çelësat e shtëpive brenda vitit të ri. Teksa pa nga afër investimin tek lagjia e re, Veliaj u bëri apel familjeve që ende nuk kanë nënshkruar kontratën me Bashkinë e Tiranës për të marrë apartamentin e ri nga Programi i Rindërtimit, që të vijojnë me procedurat.

“Thirrja për të gjithë njerëzit, për atë pakicë – pasi 80-90% tashmë kanë firmosur dhe do të hyjnë të parët në shtëpitë e reja – që vazhdon ende për ideal të partisë dhe mohon gjithë këtë kantier, mohon shtëpinë e vet, e në vend që të vijë e të firmosë, merret me karriget e bravat e SHQUP-it, ftesa ime është: “Merru me bravat e karriget e shtëpisë tënde se janë më të rëndësishme sesa bravat e karriget e atyre te SHQUP-i”.

Sipas Veliajt, lagjia e “5 Majit” është shndërruar në një prej arterieve kryesore lidhëse të dy prej zonave më të mëdha ekonomike në kryeqytet.

“Nëse më përpara, me të drejtë, kjo zonë konsiderohej ‘xhep’, ky ishte fundi i Tiranës, ishte lumi, Kamza ishte nga ana tjetër, por s’kishte asnjë mënyrë daljeje, tani do të bëhet porta hyrëse veriore e qytetit. lidh dy qendrat ndoshta nga më të fortat ekonomike të vendit, që është Tirana dhe Kamza. 50% e ekonomisë së vendit janë këto dy bashki dhe për herë të parë po i lidhim në mënyrë organike dhe jo me ato urat e improvizuara, siç kemi në Babrru, apo në Kodër Kamëz”.

Do jetë Bashkia e Tiranës që do marrë përsipër administrimin e pallateve, derisa banorët të kenë mundësi të organizohen si komunitet për të zgjedhur administratorin e tyre.

