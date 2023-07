Brenda vitit ligji për taksat e pronës

15:55 21/07/2023

Ibrahimaj: Pritet të rritet, do të bazohet mbi çmimet reale të tregut

Brenda këtij viti, qeveria do të miratojë në ligj të ri mbi taksën mbi pasuritë e paluajtshme, e cila do të bazohet mbi bazën e vlerës së tregut. Këtë e paralajmëroi ministrja e Financave, Delina Ibrahimaj gjatë prezantimit të analizës së performancës së pushtetit lokal, duke shtuar taksa e re do të ndikojë në rritjen e të ardhurave të 61 bashkive.

Delina Ibrahimaj: Do të rritet ndjeshëm taksa mbi pasurinë që brenda vitit të miratojmë ligjin. Të hyjë në fuqi në vitin 2026 dhe ndërkohë për tokat bujqësore të hyjë në fuqi në vitit 2028. Taksa mbi pasurinë të vlerësohet mbi vlerën reale dhe jo mbi çmimet e referencës.

Sa i përket situatës financiare të bashkive, sipas Ibrahimajt është përmirësuar gjatë vitit 2022, por ende janë 12 bashki që kanë probleme dhe vështirësi financiare.

Delina Ibrahimaj: Kishim 10 bashki me probleme financiare, sot ne kemi 8 bashki. Nëse vjet kishim 7 bashki me vështirësi financiare, sot kemi 4 të tilla.

Stoku i detyrimeve të prapambetura për bashkitë gjatë vitit të shkuar është ulur në 5.4 miliardë Lekë, teksa në 2021-shin ishte 6.5 mld Lekë.

Tv Klan