Breshëri plumbash drejt shtëpisë së Skënder Likës

17:17 06/10/2023

Në muajin Mars të këtij viti në shtëpi iu vendos një sasi eksplozivi

Autorët qëlluan me armë zjarri në drejtim të kësaj banese 3 katëshe. Sipas policisë ishin dy persona të maskuar të cilët lëviznin me një makinë tijp Audi a4 me portobagazh. Pas të shtënave ata u larguan nga vendi i ngjarjes duke humbur gjurmët. Policia ka ngritur pika të shumta kontrolli për identifikimin dhe kapjen e tyre.

Kjo është hera e dytë që Skënder Likës i bëhet atentat. Në 10 mars të këtij viti në këtë vilë tre katëshe shpërtheu një sasi eksplozivi. Për pasojë pati dëme të shumta materiale në shtëpinë e Likës dhe banesa të tjera përreth. Hetuesit i lidhin të dyja ngjarjet me vrasjen e Rakip Rolit në fund të vitit 2021. Në atë kohë Skënder Lika u ndalua për moskallëzim krimi ndërsa autor i dyshuar i ngjarjes u arrestua djali i tij Leli Lika i cili ndodhet në burg. Ky i fundit pranoi para policisë se e ka kryer atentatin pasi në korrik të vitit 2021 Roli dhe djemtë e tij e kanë goditur duke i shkaktuar dëmtime në gjymtyrë.

Ndërkohë nipi i Skënder Likës, Ilir Lika në maj të vitit 2020 ekzekutoi dy biznesmenët Bujar Lika dhe Paulin Gjergji në një hotel në Mamurras.

